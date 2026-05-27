Polizei Düren

POL-DN: Raub in Lottogeschäft - die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstagnachmittag (26.05.2026) mehrere Packungen Zigaretten aus einem Geschäft in der Zollhausstraße. Beim Versuch die Tat zu verhindern, wurde die 80-jährige Betreiberin des Geschäftes körperlich angegangen. Die Täter flüchteten unerkannt.

Gegen 15:25 Uhr betraten zwei männliche Personen das Lottogeschäft in der Zollhausstraße und machten sich umgehend daran, Zigarettenschachteln aus den Regalen zu nehmen. Die 80-jährige Betreiberin des Geschäftes, befand sich zu Zeitpunkt im angrenzenden Büro. Als sie den Geschäftsraum betrat, wurde sie umgehend von einer der beiden Personen körperlich angegangen, am Hals ergriffen und zurückgedrängt, so dass man weitere Tabakwaren aus den Regalen entnehmen konnte. Die Beute verstauten die Täter in einer Tüte und verließen das Geschäft. Die Geschädigte konnte noch erkenne, dass einer der Täter auf einem Fahrrad den Tatort verließ. Diese Person beschreibt die Geschädigte als männlich, ca. 190cm groß, muskulöse Statur, leicht gewelltes, längeres dunkles Haar. Bekleidet war die Person mit einem hellgrauen T-Shirt und einer langen, hellen Jeans. Vom Tatort flüchtete der Mann mit einem älteren grauen Herrenrad. Die zweite Person, die die Tüte mit dem Diebesgut mitführte, kann nicht näher beschrieben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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