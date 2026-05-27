Polizei Düren

POL-DN: Kradfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Inden (ots)

Am Dienstagmorgen (26.05.2026) kam es gegen 07:00 Uhr auf der Mittelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Kradfahrer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 18-Jährige aus Inden aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und stürzte.

Der junge Mann wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

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