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Polizei Düren

POL-DN: Insekt im Auto führt zu Verkehrsunfall mit Personenschaden

Inden (ots)

Bei einem Alleinunfall am Sonntagnachmittag (24.05.2026) auf der L12 wurden die Fahrzeugführerin schwer- und zwei im Fahrzeug befindliche Kinder leicht verletzt. Ursache für den Unfall war möglicherweise ein Insekt im Fahrzeug, welches für Panik bei der Fahrzeugführerin sorgte, so dass diese die Kontrolle über den Pkw verlor.

Die 35-jährige Fahrzeugführerin aus Inden war gegen 17:10 Uhr auf der L12 von Echtz in Richtung Inden unterwegs. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich zwei acht und fünf Jahre alte Kinder - und ein aggressives Insekt, welches der Fahrzeugführerin nach eigenen angaben mehrfach während der Fahrt ins Gesicht geflogen sei. Beim Versuch, das Tier abzuwehren, sei sie in Panik geraten und habe die Kontrolle über ihren Pkw verloren. Dabei geriet sie auf den Seitenstreifen. Schließlich kam das Fahrzeug auf der Seite liegend im angrenzenden Feld zur Endlage.

Ersthelfer konnten die Insassen aus dem Fahrzeug bergen. Die 35-Jährige wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Beide im Fahrzeug befindlichen Kinder erlitten augenscheinlich nur leichte Verletzungen und wurden zur medizinischen Überprüfung ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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