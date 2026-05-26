Polizei Düren

POL-DN: Sicher in den Campingurlaub - Polizei Düren bietet kostenlose Wiegeaktion an

Kreuzau (ots)

Bis zu den Sommerferien dauert es zwar noch etwas, erfahrungsgemäß bleibt kurz vor der Urlaubsreise zwischen Packen, Einkäufen und Reisevorbereitungen jedoch oft kaum noch Zeit. Damit Wohnmobil oder Wohnwagen sicher in den Urlaub starten, bietet die Polizei Düren deshalb auch in diesem Jahr wieder frühzeitig eine kostenlose Wiegeaktion an.

Die Aktion findet am Freitag, den 19. Juni 2026, im Gewerbegebiet Stockheim (Schäfersgraben 4, 52372 Kreuzau) statt. Zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr können Wohnmobile und Wohnwagen gewogen werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen ist lediglich der Fahrzeugschein.

Hintergrund der Aktion: Viele Camper unterschätzen das tatsächliche Gewicht ihres Fahrzeugs. Gefüllte Wassertanks, Gasflaschen, Fahrräder oder Reisegepäck sorgen schnell dafür, dass das zulässige Gesamtgewicht überschritten wird.

Eine Überladung kann erhebliche Auswirkungen auf die Fahrsicherheit haben. Der Bremsweg verlängert sich, das Fahrverhalten verschlechtert sich und das Fahrzeug wird insbesondere in Gefahrensituationen instabiler. Zudem drohen bei Kontrollen - insbesondere im Ausland oder an Grenzübergängen - teils empfindliche Bußgelder.

Vor Ort stehen Expertinnen und Experten des Verkehrsdienstes sowie der Verkehrsunfallprävention für Fragen rund um die sichere Urlaubsfahrt zur Verfügung und geben praktische Tipps zum sicheren Beladen.

Wichtig: Bei der Wiegeaktion steht ausschließlich die Prävention im Vordergrund. Wer sein Fahrzeug wiegen lässt, muss an diesem Tag auch bei einer möglichen Überladung kein Bußgeld befürchten. Ziel der Aktion ist es, Verkehrsteilnehmende frühzeitig zu sensibilisieren und für mehr Sicherheit auf dem Weg in den Urlaub zu sorgen. (cr)

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