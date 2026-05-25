Polizei Düren

POL-DN: Freitag und Samstag wurden im Bereich der Rureifel/Voreifel fünf Motorradunfälle durch die Polizei aufgenommen

Kreis Düren (ots)

Am Freitag kam es im Laufe des Tages zu drei Unfällen rund um Heimbach. Ein 53-jähriger Mann aus Mönchengladbach befuhr die L 218 aus Schmidt Richtung Heimbach. In einer Linkskurve blockierten seine Räder und er kam zu Fall. Eine 39-jährige Frau aus Heerlen stürzte in einer Rechtskurve zwischen dem Kermeter und der Staumauer und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW. Hier musste die Straße für 2,5 Stunden gesperrt werden. Ein 60-jähriger Mann als Alsdorf kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte rechtsseitig gegen die Schutzplanke. Er war auf der L 249 von Heimbach in Richtung Hausen unterwegs. Alle Motorradfahrer wurden schwerverletzt in eine Krankenhaus verbracht. Auf der B477 zwischen Eggersheim und Lüxheim kam eine 20-jährige Motorradfahrerin aus Köln in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde schwerstverletzt. Die Unfallaufnahme am frühen Freitagmorgen erfolgte mit der Unterstützung eines VU-Teams. Der fünfte Unfall ereignete sich am Samstagmittag auf der L 11 zwischen Zerkall und Bergstein. Eine 46-jährige Frau aus Düren stürzte in einer Rechtskurve und prallte mit ihrem Zweirad gegen die linksseitige Schutzplanke. Die Dame wurde schwerverletzt in eine Krankenhaus verbracht.

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