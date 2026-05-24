Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Verletzten - Kradunfall in Aldenhoven

Aldenhoven (ots)

Am Nachmittag des 24.05.2026 ereignete sich auf der L136 in 52457 Aldenhoven ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 52jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte an der Unfallörtlichkeit nach links in den Engelsdorfer Weg abzubiegen und bremste daraufhin vor dem Kreuzungsbereich. Die 25jährige Kradfahrerin befuhr die L136 hinter der PKW-Fahrerin. Dabei fuhr die Kradfahrerin auf die verkehrsbedingt bremsende PKW-Fahrerin auf und es kam zu einer Kollision. Die Kradfahrerin wurde leicht verletzt dem Krankenhaus Jülich mittels Rettungswagen zugeführt. Die PKW-Fahrerin verblieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell