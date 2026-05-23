Polizei Düren

POL-DN: Alleinunfall Radfahrer mit schweren Verletzungen.

Polizei Düren (ots)

Am Nachmittag des 23.05.2026 ereignete sich auf dem Eschauler Weg in Schmidt ein Verkehrsunfall (Alleinunfall Radfahrer) mit Personenschaden.

Der 65jährige Fahrradfahrer wollte vom Parkplatz am Eschauler Weg auf das Schleckermannspfädchen einfahren. Dabei hat er aufgrund einer Vertiefung im Boden (Rinne) das Gleichgewicht verloren und ist anschließend gestürzt. Der Fahrradfahrer hat keinen Helm getragen und ist mit starken Kopfverletzungen schwerverletzt ins nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert worden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell