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Polizei Düren

POL-DN: Mit dem Krad in den Gegenverkehr

Heimbach (ots)

Am Nachmittag des 23.05.2026 ereignete sich auf der L15 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 39 jähriger Mann befuhr mit seinem Kraftrad die L15 in Fahrtrichtung Hasenfeld. In einer der scharfen Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet in den Gegenverkehr und wurde frontal von einem entgegenkommenden PKW erfasst. Der Motorradfahrer hatte Glück im Unglück und erlitt offenbar nur leichte Verletzungen. Er und wurde zur ärztlichen Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Der Fahrzeugführer des PKW verblieb unverletzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme und des vor Ort herrschenden Schadensbildes musste die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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