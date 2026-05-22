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Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Nörvenich (ots)

Zwischen Mittwochabend (20.05.2026), 23:30 Uhr, und Donnerstagnachmittag (21.05.2026), 15:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim am Doktorweg. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren wurden unter anderem Schränke im Küchenbereich durchwühlt. Zudem wurden Umkleidekabinen, eine Ausschankhütte, ein Lagerraum sowie ein Gartenhaus angegangen. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Bargeld aus Geldkassetten, eine Musikbox sowie ein Verstärker. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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