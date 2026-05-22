Polizei Düren

POL-DN: Reizgas in Schultoilette versprüht

Düren (ots)

Am Donnerstagmittag (21.05.2026) kam es an einer Schule in der Girbelsrather Straße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere Schülerinnen und Schüler suchten gegen 13:55 Uhr die Toilettenräumlichkeiten der Schule auf und klagten anschließend über gereizte Atemwege. Nach bisherigen Erkenntnissen war dort zuvor offenbar Reizgas versprüht worden.

Insgesamt sieben Kinder im Alter zwischen 11 und 13 Jahren wurden vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wer das Reizgas versprüht hat und wann dies genau geschah, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

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