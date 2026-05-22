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Polizei Düren

POL-DN: Unfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad

Inden (ots)

Am gestrigen Donnerstag (21.06.2026) kam es an der Einmündung Hauptstraße / Im Schlehental zu einem Unfall beim Abbiegen.

Ein 44 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Inden befuhr gegen 05:40 Uhr die Straße Im Schlehental und wollte von dort nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden vorfahrtberechtigten Kleinkraftradfahrer. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich und der 16 Jahre alte Kleinkraftradfahrer aus Inden stürzte.

Der 16-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 2000 Euro, das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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