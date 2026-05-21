Polizei Düren

POL-DN: Falsche Wasserwerker unterwegs - Polizei warnt vor Trickdieben

Kreuzau / Düren (ots)

Am Mittwoch (20.05.2026) waren im Kreisgebiet falsche Wasserwerker unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter in mindestens zwei Fällen erfolgreich. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise ist ein Zusammenhang zwischen den Taten möglich. Ob ein Täter oder mehrere Personen beteiligt waren, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen 07:50 Uhr erschien ein Unbekannter bei einem Seniorenehepaar in der Straße "Waschpöl" in Untermaubach und gab vor, den Wasserzähler kontrollieren zu müssen. Den Bewohnern kam die Situation verdächtig vor, sodass der Mann wieder weggeschickt wurde. Er soll zwischen 180 und 190 cm groß gewesen sein.

Gegen 08:20 Uhr verschaffte sich ein angeblicher Mitarbeiter der Wasserwerke unter dem Vorwand einer Wasserkontrolle Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in der Straße "Im Herkesgarten" in Kreuzau. Während die Frau Wasserhähne betätigen sollte, bewegte sich der Mann zeitweise unbeobachtet in der Wohnung. Anschließend stellte die Seniorin fest, dass Ohrringe entwendet worden waren. Der Mann wurde als etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 180 cm groß und gepflegt beschrieben. Er trug dunkle Kleidung, hatte dunkle kurze Haare sowie einen dunklen Kinnbart. Auffällig war zudem, dass er weder Werkzeug noch Taschen mitführte.

Gegen 09:30 Uhr kam es in einem Wohnheim in der Von-Aue-Straße zu einem weiteren ähnlich gelagerten Fall. Auch dort verschaffte sich ein angeblicher Mitarbeiter der Wasserwerke Zutritt zur Wohnung einer Seniorin. Während die Frau abgelenkt wurde, entwendete der Täter Bargeld und eine Brieftasche. In diesem Fall wurde der Mann als etwa 30 Jahre alt, circa 185 cm groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. - Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen kündigen Kontrollen in der Regel vorher an und können sich ausweisen. - Lassen Sie sich Dienstausweise zeigen und prüfen Sie diese sorgfältig. - Ziehen Sie bei Unsicherheiten Angehörige oder Nachbarn hinzu und kontaktieren Sie im Zweifel das betreffende Unternehmen. - Lassen Sie Unbekannte niemals unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Männern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

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