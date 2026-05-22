Polizei Düren

POL-DN: Zeugen für Unfall beim Maifest in Koslar gesucht

Jülich (ots)

Bereits am 16.05.2026 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht, für den die Polizei noch Zeugen sucht. Eine E-Scooter Fahrerin war gegen ein Auto geprallt.

Gegen 23:20 Uhr war die Frau mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug auf der Rathausstraße in Richtung Kreisbahnstraße unterwegs. Auf Höhe der Bürgerhalle übersah sie offenbar einen geparkten Pkw, kollidierte ungebremst mit dem Heck des Autos und stürzte. Danach stieg sie schnell wieder auf und entfernte sich vom Unfallort.

Sie wird wie folgt beschrieben:

- 150cm - 160cm groß - schlank - dunkle Haare - dunkle Kleidung - orange-schwarzer E-Scooter

Mehrere Menschen sollen den Unfall beobachtet haben. Die Polizei bittet diese, sich mit dem Sachbearbeiter in Verbindung zu setzen. Zudem wird die E-Scooter-Fahrerin gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Sachbearbeiter ist unter der 02421 949-5230 erreichbar, außerhalb der Bürodienstzeiten wählen Sie bitte die 02421 949-0.

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