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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfallflucht auf dem Rurufer-Radweg - Polizei sucht Hundehalter

Düren (ots)

Am Mittwoch (20.05.2026) kam es gegen 17:30 Uhr auf dem Rurufer-Radweg im Bereich des Rurdammwegs zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 23-jähriger Pedelec-Fahrer aus Düren, der für einen Essenslieferservice unterwegs war, befuhr nach einer Auslieferung den Rurufer-Radweg. Dort traf er auf einen Mann mit zwei kleinen weißen Hunden. Nach Angaben des Radfahrers liefen die Hunde unangeleint auf dem Weg. Trotz mehrfachen Klingelns habe der Mann nicht reagiert, sodass der 23-Jährige eine Vollbremsung durchführen musste und hierbei stürzte.

Der Mann habe anschließend seine Hunde angeleint und die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 35 bis 40 Jahre alt
   - circa 180 bis 185 cm groß
   - breite Statur
   - schwarze Mütze
   - unterwegs mit zwei kleinen weißen Malteser-Hunden

Der 23-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand kein Schaden. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet den bislang unbekannten Hundehalter, sich zur Klärung des Sachverhalts bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus werden Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können oder den Vorfall beobachtet haben, gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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