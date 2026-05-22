Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Düren (ots)

Am Donnerstag (21.05.2026) kam es gegen 15:37 Uhr im Kreuzungsbereich Kölner Landstraße / B56n zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 60-jähriger Mann aus Nörvenich befuhr die Kölner Landstraße aus Richtung Düren kommend in Fahrtrichtung Merzenich. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete er mit seinem Fahrzeug zunächst an der rotlichtzeigenden Lichtz eichenanlage und fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 37-jährigen Frau aus Schleiden, die die B56n befuhr. Nach ersten Erkenntnissen missachtete die Frau das für sie geltende Rotlicht.

Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

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