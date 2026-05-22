PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Düren (ots)

Am Donnerstag (21.05.2026) kam es gegen 15:37 Uhr im Kreuzungsbereich Kölner Landstraße / B56n zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 60-jähriger Mann aus Nörvenich befuhr die Kölner Landstraße aus Richtung Düren kommend in Fahrtrichtung Merzenich. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete er mit seinem Fahrzeug zunächst an der rotlichtzeigenden Lichtz eichenanlage und fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 37-jährigen Frau aus Schleiden, die die B56n befuhr. Nach ersten Erkenntnissen missachtete die Frau das für sie geltende Rotlicht.

Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 13:14

    POL-DN: Zehnjährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Kreuzau (ots) - Am Donnerstagmorgen (21.05.2026) kam es auf der Feldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zehnjähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Eine 43-jährige Autofahrerin aus Kreuzau beabsichtigte, von der Flemingstraße in die Feldstraße einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein zehnjähriges Mädchen aus Kreuzau mit ihrem Fahrrad die Flemingstraße und wollte ebenfalls in die Feldstraße einbiegen. Nach ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 13:14

    POL-DN: Unfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad

    Inden (ots) - Am gestrigen Donnerstag (21.06.2026) kam es an der Einmündung Hauptstraße / Im Schlehental zu einem Unfall beim Abbiegen. Ein 44 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Inden befuhr gegen 05:40 Uhr die Straße Im Schlehental und wollte von dort nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden vorfahrtberechtigten Kleinkraftradfahrer. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich und der ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 13:13

    POL-DN: Zeugen für Unfall beim Maifest in Koslar gesucht

    Jülich (ots) - Bereits am 16.05.2026 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht, für den die Polizei noch Zeugen sucht. Eine E-Scooter Fahrerin war gegen ein Auto geprallt. Gegen 23:20 Uhr war die Frau mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug auf der Rathausstraße in Richtung Kreisbahnstraße unterwegs. Auf Höhe der Bürgerhalle übersah sie offenbar einen geparkten Pkw, kollidierte ungebremst mit dem Heck des Autos und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren