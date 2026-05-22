Polizei Düren

POL-DN: Zehnjährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kreuzau (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.05.2026) kam es auf der Feldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zehnjähriges Mädchen leicht verletzt wurde.

Eine 43-jährige Autofahrerin aus Kreuzau beabsichtigte, von der Flemingstraße in die Feldstraße einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein zehnjähriges Mädchen aus Kreuzau mit ihrem Fahrrad die Flemingstraße und wollte ebenfalls in die Feldstraße einbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die Pkw-Fahrerin die entgegenkommende Radfahrerin beim Abbiegevorgang. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Mädchen auf die Fahrzeugfront fiel und leicht verletzt wurde.

Die Zehnjährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

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