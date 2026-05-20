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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-Jährigen aus Mannheim

Mannheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 13-Jährigen aus Mannheim (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6278858) wird hiermit zurückgenommen. Die seit Dienstag, dem 19.05.2026 vermisste 13-Jährige konnte am heutigen Abend aufgegriffen werden. Die Suchmaßnahmen sind somit beendet. Die Medienvertreter werden nunmehr gebeten, das Bild aus ihren Beständen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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