POL-MA: Mannheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-Jährigen aus Mannheim

Mannheim (ots) - Am frühen Mittwochmorgen gegen 04:41 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge mehrere Personen an einer Kirche in der Stengelstraße dabei beobachten, wie diese mehrere Kupferfallrohre entwendeten. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang es den Unbekannten, sich zu entfernen. Der genaue Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Bereits in der Zeit von Sonntag, 12:45 Uhr, bis Dienstag, 07:30 Uhr, ...

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