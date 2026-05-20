POL-MA: Mannheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-Jährigen aus Mannheim
Mannheim (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 13-Jährigen aus Mannheim (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6278858) wird hiermit zurückgenommen. Die seit Dienstag, dem 19.05.2026 vermisste 13-Jährige konnte am heutigen Abend aufgegriffen werden. Die Suchmaßnahmen sind somit beendet. Die Medienvertreter werden nunmehr gebeten, das Bild aus ihren Beständen zu löschen.
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