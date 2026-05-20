Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag um 17:30 Uhr kam es auf einem Spielplatz in der Kaiserstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Erst nachdem ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, löste sich die Gruppe auf und entfernte sich in unbekannte Richtung. Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei dem Vorfall wurde mindestens eine Person, im Alter von 15 Jahren, leicht verletzt.

Das Haus des Jugendrechts Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Tel.: 0621 / 174-4444 zu melden.

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