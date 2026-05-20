Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diesel aus Lkw entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Montag auf Dienstag etwa 1.500 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkw, welcher im Saarburger Ring im Stadtteil Friedrichsfeld abgestellt war.

Die Täterschaft bohrte die beiden Tanks des Lkw auf und ließen den Kraftstoff in noch unbekannte Behältnisse ab. Aufgrund der entwendeten Menge muss die Täterschaft mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger unterwegs gewesen sein.

Der entstandene Schaden durch den Diebstahl sowie die beiden beschädigten Tanks beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06203/9305-0 zu melden.

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