Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger

Heidelberg (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6250895) nach der 15-Jährigen aus Heidelberg wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte inzwischen angetroffen werden.

Medienvertretende werden gebeten das veröffentlichte Lichtbild aus ihren Beständen zu nehmen.

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