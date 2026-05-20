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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger

Heidelberg (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6250895) nach der 15-Jährigen aus Heidelberg wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte inzwischen angetroffen werden.

Medienvertretende werden gebeten das veröffentlichte Lichtbild aus ihren Beständen zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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