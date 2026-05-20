POL-MA: Heidelberg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger
Heidelberg (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6250895) nach der 15-Jährigen aus Heidelberg wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte inzwischen angetroffen werden.
Medienvertretende werden gebeten das veröffentlichte Lichtbild aus ihren Beständen zu nehmen.
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