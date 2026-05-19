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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 21-Jähriger beraubt und schwer verletzt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein 21-jähriger Mann wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 00:30 Uhr im Bereich der Bahnhaltestelle Rohrbach-Süd von vier unbekannten Männern versucht zu berauben und dabei schwer verletzt.

Der 21-Jährige befand sich mit dem E-Scooter auf dem Heimweg, als er auf einem Feldweg hinter der Haltestelle von den vier Männern nach einer Zigarette gefragt wurde. Während er den Unbekannten eine Zigarette aushändigen wollte, schlug ihm plötzlich einer aus der Gruppe ins Gesicht. Im weiteren Verlauf forderten die Männer den 21-Jährigen auf, die mitgeführten Wertgegenstände wie Handy und Geldbeutel auszuhändigen, was er jedoch verweigerte. In der Folge schlugen und traten alle vier Männer auf den 21-Jährigen ein, wodurch er schwer verletzt wurde. Ihm gelang es, vor den vier Tätern zu flüchten, wonach er Hilfe verständigte.

Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der 21-Jährige stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Zu den Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Arabischer Phänotyp, sichtlich alkoholisiert, zwei Täter trugen einen Vollbart, bei den beiden anderen Tätern war kein Bart ersichtlich. Einer der Täter soll eine dunkle Jacke getragen haben, ein anderer eine helle Jacke der Marke Nike. Des Weiteren soll einer der Täter weiße Schuhe getragen haben.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat nun die Ermittlungen in dem Fall übernommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zur Identität der Tätergruppierung geben können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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