PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wärmepumpe vor Haus entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Täterschaft entwendete bereits am Freitag zwischen 6 Uhr und 15 Uhr in der Gottfried-Keller-Straße eine Wärmepumpe und verursachte dadurch einen Schaden von fast 10.000 Euro.

Eine Spedition lieferte das neue Gerät gegen 6 Uhr an und stellte es vor das Haus, an welchem die Wärmepumpe noch am selbigen Tag von Handwerkern angeschlossen werden sollte. Als der Besitzer gegen 15 Uhr auf der Baustelle eintraf, konnte er nur noch zwei leere Paletten feststellen. Aufgrund der Größe des Diebesguts müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger unterwegs gewesen sein.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 14:55

    POL-MA: Mannheim: Werbeträger beschädigt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Eine noch unbekannte Täterschaft beschädigte zwischen den Quadraten P 1 und P 2 zu einem nicht bekannten Zeitpunkt eine gläserne Werbetafel und flüchtete. Ein Passant informierte am Montag gegen 12:30 Uhr die Polizei über die Sachbeschädigung. Wie die Täterschaft das Glas des Werbeträgers beschädigte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund der ausgehenden Gefahr der Scherben mussten ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 14:54

    POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Lokal - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag, in der Zeit zwischen 03:10 Uhr und 04:14 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft in der Straße Schloßplatz im Bereich des Hinterausgangs Zutritt in ein Lokal. Hierfür hebelten sie ein Element einer Glasfront heraus und gelangten so ins Innere der Lokalität. Aus einem Safe entwendeten die Eindringlinge Bargeld ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 14:34

    POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Einparken Auto beschädigt

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagabend gegen 23:35 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem BMW auf der Hauptstraße von Altlußheim kommend unterwegs. Im Weiteren beabsichtigte der Mann, auf einem am Straßenrand befindlichen Parkplatz einzuparken. Beim Rangieren übersah er den dahinter befindlichen Golf und kollidierte mit diesem, sodass ein Sachschaden von insgesamt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren