Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wärmepumpe vor Haus entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Täterschaft entwendete bereits am Freitag zwischen 6 Uhr und 15 Uhr in der Gottfried-Keller-Straße eine Wärmepumpe und verursachte dadurch einen Schaden von fast 10.000 Euro.

Eine Spedition lieferte das neue Gerät gegen 6 Uhr an und stellte es vor das Haus, an welchem die Wärmepumpe noch am selbigen Tag von Handwerkern angeschlossen werden sollte. Als der Besitzer gegen 15 Uhr auf der Baustelle eintraf, konnte er nur noch zwei leere Paletten feststellen. Aufgrund der Größe des Diebesguts müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger unterwegs gewesen sein.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

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