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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Werbeträger beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft beschädigte zwischen den Quadraten P 1 und P 2 zu einem nicht bekannten Zeitpunkt eine gläserne Werbetafel und flüchtete.

Ein Passant informierte am Montag gegen 12:30 Uhr die Polizei über die Sachbeschädigung. Wie die Täterschaft das Glas des Werbeträgers beschädigte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund der ausgehenden Gefahr der Scherben mussten Angestellte der Stadt Mannheim das Splitterfeld reinigen.

Die Höhe des Schadens liegt bei mehr als 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun nach Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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