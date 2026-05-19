Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Über 120 Paletten durch Brand beschädigt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen um 06 Uhr brach aus bislang unbekannten Gründen ein Brand auf einem Firmengelände in der Straße Am Hafen aus. Dabei wurden mehr als 120 Paletten, beladen mit Dämmwolle, durch das Feuer zerstört. Die Freiwilligen Feuerwehren Ilvesheim, Ladenburg und Heddesheim waren mit acht Fahrzeugen zur Brandbekämpfung vor Ort. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

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