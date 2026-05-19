Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Eine leicht verletzte Person nach Unfall mit Linienbus

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Luisenstraße gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 51-jähriger Opel-Fahrer fuhr mit seinem Auto aus der Nägelseegasse in die Luisenstraße ein und missachtete den vorbeifahrenden, bevorrechtigten Linienbus, welcher von einem 60-jährigen Fahrer gelenkt wurde. In der Folge kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß wurde eine 28-jährige Frau, welche zum Unfallzeitpunkt Fahrgast in dem Linienbus war, leicht verletzt.

Die schwangere Frau wurde zur medizinischen Versorgung durch einen alarmierten Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

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