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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Abgestellter Pkw durch Unfall beschädigt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Keplerstraße gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Fahrzeug beschädigt wurde und der Verursacher flüchtete.

Ein 39-jähriger VW-Fahrer hatte sein Auto am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgeparkt. Als dieser zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug an der Heckstoßstange beschädigt worden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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