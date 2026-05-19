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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrer und Straßenbahn kollidieren, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:50 Uhr kam es im innerstädtischen Quadrat E 5 an der Haltestelle Rathaus zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn. (PM Nr. 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6277378)

Ersten Ermittlungen zufolge war der 20-jährige Radfahrer auf den Planken, zwischen E4 /D4 in Richtung E5/D5 unterwegs. Dabei missachtete er den Vorrang der Straßenbahn, welche von der Haltestelle Rathaus in Richtung Paradeplatz fuhr. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des Straßenbahnfahrers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Radfahrer zog sich eine Verletzung am Kopf zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Gefahrenbremsung wurden drei in der Straßenbahn befindliche Fahrgäste leicht verletzt. Zwei Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Die weiteren Unfallermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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