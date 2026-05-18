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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungsbrand im Stadtteil Lindenhof

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr geriet eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Metz-Straße in Brand.

Beim Eintreffen der Polizei waren die Löscharbeiten der Feuerwehr bereits im Gange. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so dass ein Überspringen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindert wurde.

Das Feuer war im Bereich der Küche ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand in der Wohnung.

Personen wurden nicht verletzt. Die vom Feuer betroffene Wohnung wurde unbewohnbar. Der Eigentümer musste die Nacht in einem Hotel verbringen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10 000 EUR beziffert.

Der Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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