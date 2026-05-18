Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Trickdiebe erbeuten hohen Bargeldbetrag - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein 76-jähriger Mann wurde am Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr im Parkhaus in der Poststraße bestohlen. Der Senior war gerade auf dem Rückweg von der Bank zu seinem Auto. Im Parkhaus wurde er von einem unbekannten Mann darauf aufmerksam gemacht, dass seine Jacke angeblich am Rücken verschmutzt sei.

Ohne stehen zu bleiben begab sich der 76-Jährige auf die Parkhaustoilette, um nach seiner Jacke zu schauen. Dort kam plötzlich ein weiterer Mann hinzu, der ihm dabei half die Jacke auszuziehen. Hierbei entwendete der Unbekannte aus der Jackentasche ein Kuvert mit 10 000 EUR Bargeld, das der 76-Jährige zuvor bei der Bank abgehoben hatte.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 50-60 Jahre alt

- Leicht korpulent

- Ca. 170 cm groß

- Ohne Bart

- Sonnengebräunter Hauttyp

- Trug graue oder schwarze Kleidung und Baskenmütze

Ob es sich bei dem Unbekannten, der den Mann auf die verschmutzte Jacke hingewiesen hatte, um dieselbe Person handelte, welche ihm auf die Toilette folgte, ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Beamten des Arbeitsbereiches Unbarer Zahlungsverkehr beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Personen, die am Samstagmorgen in der Poststraße im Bereich des Parkhauses unterwegs waren und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Identität des oder der Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06221-18570 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

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