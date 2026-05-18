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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Motorräder und mehrere Fahrzeugteile entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Montag, 02:25 Uhr, betraten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Tiefgaragen in der Franklin-D.-Roosevelt-Straße. Hieraus entwendeten sie ein Motorrad der Marke BMW. Aus einem geparkten Audi entwendeten die Unbekannten das Lenkrad, die Cockpitzierleiste, zwei Außenblenden sowie die vier Verkleidungen der Fahrzeugtürgriffe. Hierfür schlugen sie die hintere Scheibe des Audi ein und gelangten so in das Innere. Bei einem weiteren Fahrzeug wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und der Innenspiegel gestohlen.

Weiterhin wurde in der Abraham-Lincoln-Allee ein in der Tiefgarage abgestelltes Motorrad der Marke Yamaha entwendet.

Die Höhe des entstandenen Diebstahls- sowie Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ob die einzelnen Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit geprüft. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Tel.: 0621 / 718490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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