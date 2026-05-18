Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebe entwenden Baustellenabsperrung - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 08:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Heidelberger Altstadt Absperr- und Sicherungsmaterial im Wert von etwa 800 EUR.

In der Steingasse war der Bereich vor einer Baustelle für einen Container mit insgesamt vier Fußplatten, zwei Schrankenzäunen und sechs Baustellenwarnleuchten samt Akkus abgesperrt.

Am Montagmorgen stellte die Baufirma fest, dass die genannten Teile von Unbekannten mitgenommen worden waren. Da die Fußplatten zusammen über 110 Kilogramm wiegen, ist anzunehmen, dass deren Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgt sein muss.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zum Sachverhalt gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221-18570 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

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