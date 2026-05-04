Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubdelikts - die Polizei bittet um Mithilfe (0108393/2026)

Gera (ots)

Gera. Die Kriminalpolizei Gera hat Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Raubdelikt aufgenommen, das sich in der Nacht vom 30.04.2026 zum 01.05.2026 ereignet haben soll. Ein 43-jähriger Mann wurde im Bereich der Heinrichstraße verletzt und bewusstlos aufgefunden und anschließend medizinisch versorgt. Erst im weiteren Verlauf kam der Mann zu sich. Erinnerungen an den Abend hat er nach derzeitigem Stand nicht. Zudem fehlten dem Geschädigten persönliche Gegenstände. Im Rahmen der ärztlichen Untersuchung wurde der 43-Jährige in ein Krankenhaus verbracht, wo Verletzungen festgestellt wurden, die nicht auf ein gewöhnliches Sturzgeschehen hindeuten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sicherte Spuren. Zudem werden Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Heinrichstraße gemacht haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell