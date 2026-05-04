LPI-G: (LK ABG) Trunkenheitsfahrt festgestellt (0107327/2026)

Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 30.04.2026 und dem 01.05.2026 gewaltsam Zutritt zu mehreren Garagen eines Komplexes in der Pappelstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt fünf Garagen angegriffen. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der ...

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