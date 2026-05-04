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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Trunkenheitsfahrt festgestellt (0107327/2026)

Altenburg (ots)

Göhren. Polizeibeamte stellten in der Nacht zum 01.05.2026 gegen 23:40 Uhr einen alkoholisierten 34-jährigen Pkw-Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im strafrechtlich relevanten Bereich. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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