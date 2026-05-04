LPI-G: (LK ABG) Trunkenheitsfahrt festgestellt (0107327/2026)
Altenburg (ots)
Göhren. Polizeibeamte stellten in der Nacht zum 01.05.2026 gegen 23:40 Uhr einen alkoholisierten 34-jährigen Pkw-Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im strafrechtlich relevanten Bereich. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (SR)
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