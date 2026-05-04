LPI-G: (LK ABG) Verfassungsfeindliche Schmiererei festgestellt (0107718/2026)
Altenburg (ots)
Meuselwitz. Am Freitagnachmittag (01.05.2026) wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Zeitzer Straße eine Sachbeschädigung festgestellt. Unbekannte beschmierten einen Unterstand mit einer verfassungsfeindlichen Parole. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. (SR)
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