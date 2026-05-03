LPI-G: Zeugen nach Graffitischmiererei in Triebes gesucht
Zeulenroda-Triebes (ots)
Zwischen Donnerstag und Samstag besprühten Unbekannte mit schwarzer Farbe ein Holztor in der Elisenstraße in Triebes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.
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