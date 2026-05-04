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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Wohnhaus (0106534/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen dem 23.04.2026 und dem 29.04.2026 gewaltsam in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus in der Straße "Neue Sorge" ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich mithilfe eines bislang unbekannten Hebelwerkzeugs Zugang zum Objekt, durchsuchten Wohnräume und entwendeten umfangreiches Baumaterial. Der entstandene Beute- und Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu einem möglichen Tatverdächtigen oder zu verdächtigen Beobachtungen machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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