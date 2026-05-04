Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Unfallflucht - die Polizei bittet um Mithilfe (0103240/2026)

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Gera (ots)

Gera. Am 27.04.2026 ereignete sich im Tatzeitraum von 09:20 bis 09:57 Uhr in der Straße An der Beerweinschänke 2 beim dortigen Parkplatz des Einkaufmarktes ein Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Hierbei wurde ein grauer Pkw Ford Kuga, der auf den kleineren Parkflächen mit Blick auf die Bushaltestelle in der Parkreihe 9 auf dem vorletzten Platz abgeparkt war, durch ein größeres Fahrzeug stark beschädigt. Die Auspuffanlage und der Heckstoßfänger wurden derart beschädigt, dass diese zum Teil herausgebrochen waren und auf der Fahrbahn auflagen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Trotz bisherigen Ermittlungen, konnte kein tatverdächtiges Fahrzeug ausfindig gemacht werden. Da sich zu diesem Zeitpunkt Personen in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben, werden diese gebeten, entsprechende Erkenntnisse und Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers telefonisch unter der Telefonnummer 0365 / 8290 oder per E-Mail an id-ed.lpig@polizei.thueringen.de unter Benennung des Aktenzeichens zu richten. (SR)

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