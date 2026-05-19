POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrer und Straßenbahn kollidieren, PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Momentan kommt es an der Haltestelle Rathaus im Quadrat E 5 aufgrund eines Unfalls zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn zum Einsatz von Polizei und dem Rettungsdienst. Nähere Informationen zum Unfallhergang und möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.
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