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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrer und Straßenbahn kollidieren, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Momentan kommt es an der Haltestelle Rathaus im Quadrat E 5 aufgrund eines Unfalls zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn zum Einsatz von Polizei und dem Rettungsdienst. Nähere Informationen zum Unfallhergang und möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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