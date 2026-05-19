POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrer und Straßenbahn kollidieren, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr geriet eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Metz-Straße in Brand. Beim Eintreffen der Polizei waren die Löscharbeiten der Feuerwehr bereits im Gange. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so dass ein Überspringen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindert wurde. Das Feuer war im Bereich der Küche ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand ...

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