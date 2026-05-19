Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Sachschaden nach Unfall im Kreuzungsbereich

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Floßwörthstraße gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 35.000 Euro.

Ein 63-jähriger Ford-Fahrer fuhr mit seinem Auto auf der Pfingstweidstraße, kommend aus der Eisenbahnstraße. Im Kreuzungsbereich Pfingstweidstraße / Floßwörthstraße missachtete er die Vorfahrt eines 69-jährigen Mercedes-Fahrers, welcher in Richtung Mallau auf der Floßwörthstraße unterwegs war. Infolge dessen kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Es wurden durch den Unfall keine Personen verletzt.

Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es während der Unfallaufnahmen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

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