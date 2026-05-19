Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nachtragsmeldung zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Walldorf am 12. Mai 2026 - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach der polizeilichen Schussabgabe am 12.05.2026 in Walldorf (siehe hierzu die Pressemeldung vom 12. Mai 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/6273739) wurden die Bodycam-Aufnahmen der eingesetzten Beamten erhoben und ausgewertet.

Aus den Videoaufzeichnungen ergibt sich, dass die Beamten vor der Schussabgabe über einen längeren Zeitraum vergeblich versucht hatten, den Mann zu überzeugen, das von diesem geführte Messer wegzulegen. Auch der Einsatz von Pfefferspray und die Abgabe von Warnschüssen erzielten keine Wirkung.

Als der Mann sich schließlich mit dem Messer schnellen Schrittes in bedrohlicher Weise auf die Beamten zubewegte, schossen schließlich drei Polizisten auf den Mann. Der Angeschossene befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Sein Zustand ist zum jetzigen Zeitpunkt stabil.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die kriminaltechnischen Untersuchungen, dauern an.

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