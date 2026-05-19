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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Einparken Auto beschädigt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 23:35 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem BMW auf der Hauptstraße von Altlußheim kommend unterwegs. Im Weiteren beabsichtigte der Mann, auf einem am Straßenrand befindlichen Parkplatz einzuparken. Beim Rangieren übersah er den dahinter befindlichen Golf und kollidierte mit diesem, sodass ein Sachschaden von insgesamt 9.500 Euro entstanden ist. Der Mann reagierte richtig und alarmierte die Polizei, die den Unfall schließlich aufnahm.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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