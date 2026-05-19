POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Einparken Auto beschädigt
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Montagabend gegen 23:35 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem BMW auf der Hauptstraße von Altlußheim kommend unterwegs. Im Weiteren beabsichtigte der Mann, auf einem am Straßenrand befindlichen Parkplatz einzuparken. Beim Rangieren übersah er den dahinter befindlichen Golf und kollidierte mit diesem, sodass ein Sachschaden von insgesamt 9.500 Euro entstanden ist. Der Mann reagierte richtig und alarmierte die Polizei, die den Unfall schließlich aufnahm.
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