POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Lokal - Zeugenaufruf
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Montag, in der Zeit zwischen 03:10 Uhr und 04:14 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft in der Straße Schloßplatz im Bereich des Hinterausgangs Zutritt in ein Lokal. Hierfür hebelten sie ein Element einer Glasfront heraus und gelangten so ins Innere der Lokalität. Aus einem Safe entwendeten die Eindringlinge Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 06202 / 288-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell