Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Lokal - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 03:10 Uhr und 04:14 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft in der Straße Schloßplatz im Bereich des Hinterausgangs Zutritt in ein Lokal. Hierfür hebelten sie ein Element einer Glasfront heraus und gelangten so ins Innere der Lokalität. Aus einem Safe entwendeten die Eindringlinge Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 06202 / 288-0 zu melden.

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