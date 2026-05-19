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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon Rot/RNK: Schnelle Festnahme dank präziser Standortmeldungen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Dank fortlaufender Standortmeldungen einer Anruferin konnte am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr ein 32-jähriger Ladendieb nach einem Diebstahl schnell ausfindig gemacht und festgenommen werden.

Die Anruferin, eine Ladendetektivin eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße "Im Schiff", meldete per Notruf, dass sie gerade einen flüchtenden Ladendieb verfolgen würde, der zuvor mit entwendeter Ware aus dem Geschäft geflüchtet war. Während der Verfolgung übermittelte sie fortlaufend telefonisch aktuelle Standortangaben und die Laufrichtung des Mannes.

Die Fahndung wurde umgehend aufgenommen und der Ladendieb konnte schließlich durch die hervorragende Unterstützung der Detektivin in der Vinzentiusstraße in St. Leon-Rot durch die eingesetzten Polizeikräfte des Polizeipostens St. Leon-Rot gestellt und festgenommen werden.

Bei dem Diebesgut handelte es sich um Energydrinks, Wodka und Tabakwaren im Wert von rund 36 Euro.

Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Verhaltenshinweise zum Notruf: 

   - W-Fragen kurz zusammenfassen - also:

Wer meldet? Wo passiert etwas? Was passiert? Wie viele Personen sind beteiligt? 

   - Hören Sie den Beamtinnen und Beamten am Notruf aufmerksam zu und
     warten Sie auf mögliche Rückfragen.
   - Teilen Sie - sofern gefahrlos möglich - fortlaufend aktuelle 
     Standorte, Laufrichtungen oder weitere relevante Informationen 
     mit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Valentino Moscato
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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