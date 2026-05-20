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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdieb entwendet Schmuck und Bargeld - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein noch unbekannter Trickdieb entwendete am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr aus einer Wohnung in der Neckarhauser Straße Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Der Unbekannte verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der 87-Jährigen und nutze einen unbeobachteten Moment für den Diebstahl. Er wird wie folgt beschrieben: 20 - 25 Jahre, schlanke Statur, schwarze, kurze Haare, dunkel gekleidet, sprach akzentfrei Deutsch.

Die 87-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, nachdem der Unbekannte bereits die Wohnung verlassen hatte.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06203/9305-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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