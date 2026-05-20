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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 13-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Seit Dienstag, den 19.05.2026 wird eine 13-jährige Jugendliche aus Mannheim vermisst. Zuletzt wurde die Teenagerin am vorgenannten Datum gegen 07:00 beim Verlassen ihres Wohn- und Elternhauses gesehen und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Mögliche Hinwendungsorte sind die Mannheimer Neckarstadt, Jungbusch sowie die an diese Stadtteile angrenzende Neckarpromenade.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 152 cm groß
   - schlanke Statur
   - dunkelbraune, schulterlange glatte Haare

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die 13-Jährige eine helle, lockere Jeans, einen weißen Kapuzenpullover und einen schwarzen Rucksack.

Die Jugendliche führt weder Handy noch Bankkarte, Geldbeutel oder Ausweisdokument mit sich.

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden beim Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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