Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kupferfallrohre gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 04:41 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge mehrere Personen an einer Kirche in der Stengelstraße dabei beobachten, wie diese mehrere Kupferfallrohre entwendeten. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang es den Unbekannten, sich zu entfernen. Der genaue Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden.

Bereits in der Zeit von Sonntag, 12:45 Uhr, bis Dienstag, 07:30 Uhr, entwendeten Unbekannte an derselben Örtlichkeit zwei Kupferfallrohre. Weiterhin wurden an einem Gemeindezentrum in der Stengelstraße ein Kupferfallrohr sowie drei Kupferdachrinnen abgerissen und für den Abtransport durch die Täterschaft bereitgelegt. Ein Zeuge wurde noch auf die bereitgelegten Gegenstände aufmerksam und meldete dies der Polizei.

Ob die einzelnen Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit geprüft. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Seckenheim, Tel.:0621 / 48971, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell