Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Lagerhalle in Rastede

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 03:00 Uhr, bis Montagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Wilhelmshavener Straße in Rastede ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Tür und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der 04403-927115 zu melden. (549834)

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