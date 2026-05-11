Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Entwarnung zur Vermisstenmeldung - Kind wohlbehalten angetroffen

Oldenburg (ots)

Die Suche nach dem elfjährigen Daniel kann beendet werden. Der Junge wurde wohlbehalten angetroffen.

Zwei aufmerksame Männer waren mit ihrem Auto im Rauhehorst unterwegs, als sie Daniel bemerkten und den Eindruck hatten, dass etwas nicht stimmen könnte. Sie nahmen den Jungen mit und fuhren umgehend zur Polizei. Dort erfuhren sie, dass Daniel bereits als vermisst gemeldet worden war.

Daniel ist wohlauf und wird nun wieder seinen Eltern übergeben.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche geholfen haben - insbesondere bei den beiden umsichtigen Helfern.

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