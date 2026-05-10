Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Randalierende Heranwachsende in Westerstede - Widerstand gegen Polizeibeamte führt zu drei Verletzten

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag, den 09.05.2026 auf Sonntag, den 10.05.2026 kam es im Stadtgebiet von Westerstede zu einem Polizeieinsatz, bei dem drei Beamte verletzt wurden. Gegen Mitternacht meldeten Zeugen zwei Heranwachsende, die im Bereich der Ammerlandallee randalierten und aktiv gegen vorbeifahrende Fahrzeuge schlugen. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchteten die Personen zunächst. Nach einer kurzen Verfolgung im Innenstadtbereich konnte einer der Tatverdächtigen gestellt werden. Der junge Mann leistete umgehend massiven Widerstand. Er griff die eingesetzten Beamten unvermittelt mit Schlägen und Tritten an, bespuckte diese und versuchte, die Polizisten zu beißen. Während der gesamten Maßnahme sprach er zudem massive Drohungen und Beleidigungen aus. Aufgrund von ausgeprägtem selbstverletzendem Verhalten musste der Heranwachsende schließlich unter Polizeibegleitung mit einem Rettungswagen in die Ammerlandklinik überführt werden. Dort wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung, wurden eingeleitet. Drei Polizeibeamte erlitten bei dem Einsatz Verletzungen, blieben jedoch dienstfähig. Die weiteren beteiligten Personen konnten im Rahmen der Fahndung unerkannt flüchten.

Verkehrsteilnehmer, deren Fahrzeuge beschädigt wurden, oder Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Westerstede unter der Telefonnummer 04488/8330 in Verbindung zu setzen.(545466)

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