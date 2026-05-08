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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Roller aus Flötenteich geborgen - Eigentümer ermittelt

Oldenburg (ots)

Dank des Hinweises zweier Schüler konnte die Polizei einen zuvor gestohlenen Roller im Flötenteich auffinden und dem Eigentümer zurückgeben.

Am gestrigen Vormittag meldeten sich zwei Schüler bei der Polizei und teilten mit, dass sie einen Roller im Flötenteich entdeckt hätten.

Eine Polizeistreife begab sich gemeinsam mit den Schülern zum Fundort. Dabei wurde festgestellt, dass der Roller etwa 1,5 Meter tief im Wasser lag. Dennoch war es möglich, das Kennzeichen abzulesen und so den Halter des Fahrzeugs zu ermitteln. Hierbei handelte es sich um einen Mann aus Oldenburg.

Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass der Roller aus einem Schuppen des Geschädigten entwendet worden war. Der Diebstahl war dem Eigentümer bislang jedoch noch nicht aufgefallen.

Am heutigen Morgen konnte der Roller schließlich durch eine Einheit der Polizei aus dem Flötenteich geborgen werden. Das Fahrzeug wurde anschließend zur Anschrift des Geschädigten gebracht.

Gegen Unbekannt wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. An dem Roller entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (533934)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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